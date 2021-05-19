Nevşehir'de "19 Mayıs Parkı" törenle açıldı
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Nevşehir'de "19 Mayıs Parkı" törenle açıldı

Nevşehir'de '19 Mayıs Parkı' törenle açıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen park, "19 Mayıs Parkı" adıyla hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen park, "19 Mayıs Parkı" adıyla hizmete açıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Nevkur Parkı'nda, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yenileme çalışmaları sona erdi.

Parkın hizmete açılması için düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından yeni çehresine kavuşan parkın, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Savran, kent merkezindeki farklı parklarda da yenileme ve peyzaj çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Başkan Savran ve protokol üyelerince açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, çocuk ve gençlere ikramda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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