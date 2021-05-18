Nevşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İbaş, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milleti açısından dönüm noktası ve ulusal bağımsızlık adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin cumhuriyetin emanet edildiği gençlere olan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan İbaş, "Güçlü bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan cumhuriyetimizin emanetçileri gençlerimizdir. Onların yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyor ve gençlerimize güveniyoruz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü ise 19 Mayıs'ın bayram olarak kutlanmasının önemine vurgu yaparak, geleceğin gençlerin omuzlarında şekilleneceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan