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Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı nedeniyle, Nevşehir Şehitliğinde tören düzenlendi.

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı nedeniyle, Nevşehir Şehitliğinde tören düzenlendi.

Nevşehir Şehitliğinde gerçekleştirilen tören; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Program; Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Saygı Atışı ve okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez günün anlam önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anma programına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Bahattin Murat Yakın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin'in yanı sıra gaziler, şehit ve gazi yakınları ve daire müdürleri katıldı.

Vali Becel ve beraberindeki heyet daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

'Belediye Başkanı Savran'ın Gaziler Günü Mesajı'

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizin, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali olduğunu belirten Savran, "Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakarlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır "dedi.

Savran mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

"Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

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