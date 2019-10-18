Nevşehir'de 19 bin 968 dekar tarım arazisi sulandı

18.10.2019 11:28

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama sezonunda Nevşehir ve ilçelerinde 19 bin 968 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.



DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlendirdiği, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışlara neden olduğu belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih edildiğini kaydetti.



Yapılan çalışmalarla, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"Nevşehir'de 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında sulama sezonu gerçekleşti. 2019 sulama sezonunda Nevşehir ve ilçelerinde 19 bin 968 dekar tarım arazisi sulandı ve 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 35 milyon 942 bin 400 lira katkı sağlandı. DSİ, ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA