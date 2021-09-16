Nevşehir'de 180 kişi okullarda istihdam edilecek - Haberler
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Nevşehir'de 180 kişi okullarda istihdam edilecek

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir'de 180 kişi okullarda istihdam edilecek

Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 180 kişi, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılacak.

Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 180 kişi, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, il merkezi ve ilçelerde okulların güvenlik ve temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 180 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca 180 personel alımı için Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Müracaatını tamamlayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar şeffaf kutudan noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.

Salona, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kısıtlı sayıda katılımcı alındı.

Çalışmaya hak kazananlar, 20 Eylül 2021 ile 19 Haziran 2022 tarihleri arasında görev yapacak.

Nevşehir'de 180 kişi okullarda istihdam edilecek

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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