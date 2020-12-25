Nevşehir'de 160 öğrenciye tablet desteği
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Nevşehir'de 160 öğrenciye tablet desteği

25.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:55
Nevşehir'de 160 öğrenciye tablet desteği

Nevşehir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) iş birliğiyle alınan 160 tablet öğrencilere dağıtılmak üzere Vali İnci Sezer Becel'e teslim edildi.

Nevşehir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) iş birliğiyle alınan 160 tablet öğrencilere dağıtılmak üzere Vali İnci Sezer Becel'e teslim edildi.

Becel, Valilikte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, NTSO ve NTB'ye destekleri için teşekkür etti.

Tabletlerin ihtiyaç sahibi öğrencilere kısa sürede dağıtılacağını aktaran Vali Becel, "Büyük bir fedakarlık ve büyük bir hizmet. Bunun örnek olmasını diliyoruz. Birinci dönemin uzaktan tamamlanacağı kesinleşti. Öğrencilerimize tabletler büyük destek olacak." dedi.

İnternet sıkıntısı çeken öğrenciler olduğunu da aktaran Vali Becel, "Biz ona da dikkat ediyoruz. Tablet vereceğimiz öğrenciler ilk etapta internet problemi olmayan yerlerdeki öğrencimiz. İnterneti yoksa da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalımızdan internet ihtiyacını da gidereceğiz." diye konuştu.

NTSO Başkanı Arif Parmaksız da "TOBB her yıl eğitim döneminde bizlere belirli bir miktar para gönderiyor. Biz de bugüne kadar mont ve bot alarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyorduk. Bu yıl uzaktan eğitim olduğu için TOBB bu yardımı tablet olarak yaptı. 110 TOBB tablet hibe etti. 50 tane de Ticaret Borsamız tarafından temin edildi. Valimize teslim ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile öğrencilerimize dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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