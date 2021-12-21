Nevşehir'de 1447 litre kaçak şarap ele geçirildi
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde kaçak üretilen 1447 litre şaraba el konuldu.
HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir evde kaçak üretilen 1447 litre şaraba el konuldu.
A.T'nin evinde şarap üretip sattığı bilgisi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 1447 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında, Hacıbektaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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