Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.

25.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29
Nevşehir'de 140 bin adet makaron ele geçirildi

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 140 bin boş makaron ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, KOM şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu elinde koli bulunduran şüpheli B.K. durduruldu. Koli içerisinde yapılan aramada 14 kutu içerisinde toplam 140 bin boş adet makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K.'ye 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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