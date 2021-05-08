Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
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Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığından genelgeyle kapanmanı 9. gününde 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında halk pazarı kuruldu.

Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığından genelgeyle kapanmanı 9. gününde 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında halk pazarı kuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacağını duyurdu. Bununla birlikte Kırklareli'nde Kapalı Pazar Yerinde saat 10: 00'da satış başladı. 10 gündür kapalı olan halk pazarlarında esnafın yüzündeki heyecan ve mutluluk gözlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi gördüğünü ve 8 Mayıs sabahı erken saatlerinde Pazar yerine gelerek tezgahını kuran Mert Tunca "İçişleri Bakanlığımızın genelgesini gördüğün gibi hemen köyümde hazırlıklara başladım. Bu günde yani 8 Mayıs sabahı erken saate Pazar yerimize gelerek tezgahımı kurdum. Korona virüsü tedbirlerini göz önünde bulundurarak maske, mesafe, temizlik ve eldiven kurallarına uyarak pazarımızı dürdüreceğiz. Yetililerden teşekkür ederiz" dedi.

Halk pazarını açılmasının mutluluğunu yaşayan pazarcı Artu Birtek pazar yerine gelen tüm esnaf ve vatandaşlara korona virüsü tedbirlerine daha sıkı uymaya davet etti.

Pazar girişlerinde HES kodu ve ateş ölçümü yapılırken Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini devam ettiriyor.

Kurulan halk pazarları 17: 00' kadar sürecek.

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığından genelgeyle kapanmanı 9. gününde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Nevşehir'de 14 ayrı noktada halk pazarı kuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacağını duyurdu. Bununla birlikte Nevşehir'de kapalı pazar yerinde saat 10.00'da satış başladı. 10 gündür kapalı olan halk pazarlarında esnafın yüzündeki heyecan ve mutluluk gözlerden kaçmazken pazaryerine giren vatandaşlardan emniyet güçleri tarafından HES kodları tek tek incelendi. HES kodu olmayan vatandaşlar ise pazaryerlerine alınmadı.

Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen yaptığı açıklamada il genelinde 14 noktada pazaryerinin açıldığını ifade ederken HES kodu olmayan vatandaşların pazaryerlerine alınmadığını söyledi. Özmen, "4 gündür yoğun bir çalışma ile Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile beraber güzel bir koordinasyon ile bugüne başladık. Şuanda ilçe ve beldelerimiz olmak üzere 14 noktadan pazarımız bulunuyor. 520 tane tezgahımız var. Bir haftada hazırlığını yaptığımız pazarları bugüne sığdıracağız. Kapılarda güvenlik güçlerimiz HES kodu soruyor, personellerimiz ateş ölçüyor ve pazaryerine giren vatandaşlarımıza dezenfektan tutuyoruz. Allah'ın izni ile şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Halkımızın ihtiyacını da pazarcımızın ihtiyacını da akşama karşılayacağımızı umuyorum. Ama haftada bir gün yeterli mi bence değil. Bugün tezgahlarda illaki mallarımız kalacak. Bu tezgahlarda kalan mallarımızı esnafımız yarın ne yapacak öyle bir problemiz var. İnşallah bu konuyu da çözeceğiz.

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sebze, meyve ve fide satılışının yapılacağı pazar yeri açıldı. Tam kapanma tedbirleri çerçevesinde açılan pazar yeri hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını sevindirdi.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağı belirtilmişti. Kızıltepe'de Ersoylu Mahallesi, Koçhisar Mahallesi, Şahkulubey Mahallesi ve Yenikent Mahallesinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapılacak pazar yerleri açıldı. Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar girişinde esnafın eline dezenfektan sıktı maskesi olamayan esnafa maske verildi.

Karardan memnun olan pazarcı esnafı, vatandaşın ucuz ürüne ulaşabileceğini vurguladı. Ürünleri yarı fiyatına sattıklarını ifade eden pazar esnafından Mehmet Gültekin, "Bu pazarların açılması bizim için daha iyi oldu, milletimiz için daha iyi oldu. Millet marketten eşya alamaz şuan. 7-8 liraya domates alamaz. Markette domates şuan 7-8 lira ve taze mal değil. Bir haftalık mal, depoda bekletilmiş mal. Bizim pazarda domates canlı ve temiz mal 3 buçuk lira, patlıcanın en ucuzu markette 6 lira bizde şuan 2 buçuk lira" dedi.

Pazarda sebze satan Ali Turğay ise "Bizim ile ilgili çıkan karardan memnuniyet duyuyoruz. Biz de mağdurduk, millet de mağdurdu. Zaten halde sebze ve meyveleri bir yere döküyorlardı yani çöpe gidiyordu. Şimdi daha ucuz veriyoruz. Salatalık burada bir buçuk lira markette 4-5 liradır yani" şeklinde konuştu.

Vatandaş da kendi evine yakın olan pazardan alış veriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Pazar yerleri saat 17.00'a kadar açık olacak.

Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu
Tam kapanmanın 9. gününde pazar yerleri kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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