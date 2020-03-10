Nevşehir'de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Nevşehir'de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

10.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:25
Nevşehir'de 14 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında bir iş yerinden 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar ardından KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Osmanlı Caddesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan adli arama sonrasında 364 dal doldurulmuş makaron ve 14 kilo 272 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.


İş yeri sahibine 4733 tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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