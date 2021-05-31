Nevşehir'de 127 bin 631 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nisan ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 127 bin 631 olduğu açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Nisan ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarına göre, Kırıkkale'de 69 bin 649 araç, Aksaray'da 132 bin 584 araç, Niğde'de 111 bin 894 araç, Nevşehir'de 127 bin 631 araç ve Kırşehir'de 70 bin 906 aracın Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı