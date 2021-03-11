Nevşehir'de 110 bin adet boş makaron ele geçirildi
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Nevşehir'de 110 bin adet boş makaron ele geçirildi

11.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:40
Nevşehir'de 110 bin adet boş makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç içerisinde 110 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araç içerisinde 110 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya'dan Nevşehir'e gelen şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 7 adet koli içerisinde 70 bin adet boş makaron, 2 adet koli içerisinde 20 bin boş makaron ve adet koli içerisinde sahte bandrollü olduğu tespit edilen 20 bin adet olmak üzere toplamda 110 bin adet boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü Z.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüpheli Z.B. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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