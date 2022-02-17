Nevşehir'de 11 firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin aranan kişilere yönelik uygulamasında kent merkezi ve Ürgüp ilçesinde 11 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda yargılanmaları tamamlanan ve hapis cezası verilen hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kent merkezinde 8, Ürgüp ilçesinde ise 3 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.