Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

02.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:14
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü yakalandı

'de hakkında 107 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan toplam 107 yıl 8 ay hapis cezası verilen 37 yaşındaki G.A, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı.


Hükümlü G.A, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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