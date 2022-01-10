Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajları - Haberler
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Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajları

Nevşehir'de
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile CHP Milletvekili Faruk Sarıaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Açıkgöz, mesajında, görevlerini fedakarlıkla yapan gazetecilere mesleklerinde başarı dileyerek, "Doğru ve dürüst habercilik anlayışı güçlü Türkiye vizyonumuza katkı sağlayacaktır. Nevşehir'imizdeki yerel gazete, dergi ve radyolarda çalışan gazetecilerimiz ile tüm basın emekçilerimizin günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Menekşe ise demokrasinin temel unsurlarından birisinin de özgür basının varoluşu olduğunu vurguladı.

Menekşe, demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basının, gelişen olaylarla ilgili doğru ve tarafsız davranarak en hızlı şekilde kamuoyunu aydınlatmasının önemli olduğunu kaydetti.

Sarıaslan ise mesajında, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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