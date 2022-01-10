Nevşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, gazeteciliğin toplumun gereksinim duyduğu haberleri üreten, tanık olduğu olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak, doğru, tarafsız ve kişilik haklarına saygı göstererek aktaran, iletişim çağının en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarının günlerini kutladığını aktaran Becel, "Gazeteciler, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarının yanı sıra, ülkemizin ve Nevşehir'in sorunlarını, ihtiyaçlarını, ilgili yerlere ve kamuoyuna aktararak, toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Savran da demokratik ve şeffaf toplumların olmazsa olmaz unsurlarından birisi olan tarafsız, özgür ve ilkeli basının toplumsal kalkınmanın da anahtarı olduğunu vurguladı.

Savran, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarının, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken halkın talep ve beklentilerini de yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

NEVÜ Rektörü Aktekin ise mesajında, çalışmalarını fedakarlıklarla icra eden tüm medya çalışanlarının günlerini kutladığını kaydetti.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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