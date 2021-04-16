Hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı
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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı

Hırsızlık suçundan aranan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesince 'Hırsızlık' suçundan aranan, 1998 doğumlu H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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