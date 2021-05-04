Nevşehir'de 1 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 1 milyon 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.