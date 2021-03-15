Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı
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Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı

15.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 8 bin 505 araç kontrol edilirken bin 883 araca çeşitli kusurlardan cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 8 bin 505 araç kontrol edilirken bin 883 araca çeşitli kusurlardan cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de trafik ekipleri tarafından 8 Mart-14 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 505 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan bin 883 araç sürücüsüne karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenilirken 15 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı
Nevşehir'de 1 haftada bin 883 araca cezai işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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