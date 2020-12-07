Nevşehir'de 1 haftada bin 210 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan trafik denetlemelerinde bin 210 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan trafik denetlemelerinde bin 210 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de bir hafta içerisinde trafik ekipleri tarafından 5 bin 896 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen bin 210 araç sürücüsüne ceza işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı