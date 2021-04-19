Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
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Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu H.Z. ve Z.A'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

İkametgahlarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.Z. ve Z.A. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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