Nevşehir Çöp Arabasında Köpek Katliamı İddiası, Acıgöl'ü Ayağa Kaldırdı

Çöp arabasında köpek katliamı iddiası, Acıgöl'ü ayağa kaldırdı

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde geçtiğimiz hafta bir köpeğin çöp arabasına atılarak katledildiği iddia edilerek sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçeye geleceği haberi üzerine vatandaşlar, belediye binası önünde toplandı. İlçe halkı, "Hayvan hakları savunucuları, hayvan sevgisini görmek istiyorlarsa, ilçemize gelsinler. Bizi karalamak için geliyorlarsa, burada işleri yok, buna izin vermeyiz" dediler.

Belediye binası önünde toplanan Acıgöllüler, belediyenin köpekleri katletmediğini, bunun bir karalama kampanyası olduğunu ileri sürerek, Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerinin ilçelerine gelmelerine tepki gösterdi. İlçe sakinlerinden bazıları da, Pitbull, Amasya Malaklısı, Kangal gibi cins köpeklerini getirdiler. Acıgöllüler,??Bizim ilçemizde böyle bir köpek katliamı kesinlikle olmamıştır. Bunu yazanlar, ilçemizi karalamak istediler ama biz biliyoruz ki, bu doğru değildir?? dediler. İlçede başıboş dolaşan köpeklerden şikayetçi olduklarını belirten kadınlar, "Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Köpekleri bizler şikayet ediyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız okula gidemiyorlar, köpekler onlara saldırıyorlar. Biz köpeklerin öldürülmesine karşıyız, öldürtmeyiz biz. Çevreden köpekleri getirip ilçemize atıyorlar. Acıgöl'ümüze, belediyemize atılan iftiraları şiddetle kınıyoruz. Bu bizim ilçemiz üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Bu konuda da hukuki süreç başlamıştır. Acıgöl'de yaşayanların 10'da 9'u hayvan besliyor. O hayvanların teminatı bizleriz. Gelin Acıgöl'e hayvan sevgisi nasılmış görün. Biz hayvan sevgisini onlardan öğrenecek değiliz. Eylül'lere, Leyla'lara tecavüz edilirken sessiz kalan bu insanlar, nasıl aslı olmayan yalanlara inanıyorlar' Bunu şiddetle kınıyoruz. Biz hayvanların, köpeklerin öldürülmesine kesinlikle karşıyız?? diye konuştular.

İlçe sakinlerinden biri de, 20 tane köpek beslediğini belirterek, "Ben kazancımı köpeklere yediriyorum. O hayvan sevenler, bir tane köpeğe bakıyorlar mı acaba' Gerçek hayvan sever benim. Hayvanı sevmeyen, insanı sever mi??? dedi. Yurtdışında yaşayan ve bu olay yüzünden ilçe halkına destek vermek için geldiğini ifade eden Ecevit Çiftçi'de, "Böyle bir katliam iddialarını kesinlikle doğru bulmuyorum. İlçemizde böyle bir olay yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı. Acıgöl'ün 4 mahalle muhtarı da ilçelerinde kesinlikle hayvan katliamı yapılmadığını belirttiler. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Türk ise, "İlçemize yapılan bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. İlçemizde böyle bir canilik, insanlık dışı uygulama kesinlikle yapılmamıştır ve yapılmaz da" dedi. İlçede aynı zamanda ticaret ve tarımla uğraşan bir başka muhtar ise, "Geçenlerde 2 köpek benim bahçeme girdi ve 47 kazımı öldürüp bir kısmını da yedi. Ben o köpeklere hiçbir şey yapmadım, yakalayıp ilçenin dışında bir yere bıraktım. Onlara vurmadım, öldürmedim. Bu katletme iddiaları kesinlikle inandırıcı değildir" diye konuştu.

DİZİ OYUNCUSU İYDİGÜL, ACIGÖL'DE

Hayvan hakları savunucusu ve dizi oyuncusu Semih İydigül, olayı öğrendikten sonra yerinde inceleme yapmak ve olayın doğrusunu öğrenmek için ilçeye geldiğini belirterek, köpeğin içine atılıp preslenerek öldürüldüğü iddia edilen çöp arabasının başında açıklamalarda bulundu. İydigül, "Eski bir çöp arabasını hayvan toplama aracı olarak kullanıyorlar. Bu araçta pres yok. Saldırgan ve ürkek bir hayvan. Belediyede çalışan arkadaşlarımız, hayvan yakalama aparatıyla köpeği yakalayıp araca getiriyorlar ve kucaklayıp içine koyuyorlar. Burada yanlış var mı' Evet ufak yanlışlar olabilir. Bu hayvanın veteriner hekimle birlikte alınması lazım. Ufak bir ilçe olduğu için veteriner hekim yok?? ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 500'den fazla hayvan barınağını gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu belirten İydigül, şunları kaydetti:

"Başıboş köpekler, hemen hemen bütün küçük ilçelerin ortak sorunu. Çevre köylerden kamyonlarla, çuvallarla köpekler getirilir, ilçe civarına atılır. Acıgöl Belediyesi de bu köpeği almış, 3-4 kilometre ileride bir yere bırakmış. Biz bu dönüşümü zaten çok çok iyi biliyoruz. Öldürmüyorlar, burada hayvan katliamı ya da öldürülmesi yok. Biz ne belediyeler gördük, hayvanları kamyonlara koyup ormanlara atan. Bu hayvanları toplayanlar, belediyenin adamları. Eğitimleri yok, bu işlerin nasıl yapılacağını bilmezler. Eğer bizler bir şeyler anlatabilseydik, eğitimden geçirseydik o tarz davranabilirlerdi. Hayvan saldırgan, mecburen hayvan yakalama aparatıyla yakalıyorlar, alıyorlar ve bu aracın içine koyuyorlar. Sonra da ileriye doğru itiliyor. Şimdi, köpek alındı, çöp arabasına atıldı ve preslenerek katledildi deniliyor. Yok böyle bir şey. Araçta pres yok. Hem öyle olsa, her yer kan olur ve bu işi yapan da bir insan, eğer vicdan ve merhamet sahibiyse oturup ağlar. Ben Acıgöl halkını belediyenin önünde gördüm ve takdir ettim. Herkes başkanına ve ilçesine sahip çıkıyor."

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI, İLÇEYE GELMEDİLER

Günler öncesinden 19 Mayıs günü saat 14.00'te Acıgöl'e gelerek belediye önünde açıklama yapacaklarını duyuran Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyeleri, program değişikliğine giderek önce Nevşehir'e gelerek Vali İlhami Aktaş'la görüştüler. Görüşmenin ardından DHA muhabirine açıklamalarda bulunan platform üyeleri, geliş amaçları konusunda yanlış bilgilendirilen ya da geliş amaçlarını yanlış anlayan halkla karşı karşıya gelmemek için Acıgöl'e gelip açıklama yapmaktan vazgeçtiklerini ifade ettiler.

Bu arada, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, konunun taraflarca konuşulup bir çözüme kavuşturulması amacıyla, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile Hayvan Hakları Savunucuları Platformu üyelerini Topuzlu Han'da bir araya getirdi. Taraflar arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.