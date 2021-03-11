Nevşehir beyaza büründü
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Nevşehir beyaza büründü

11.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:31

Nevşehir'de akşam saatlerinde yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Nevşehir'de akşam saatlerinde yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Nevşehir'de bu akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakmasının ardından kent beyaza büründü. Akşam başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Beyaza bürünen kentte parklarda kartpostallık görüntüler oluştururken kar yağışının sabah kadar devam etmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü
Nevşehir beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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