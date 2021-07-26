Nevşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor
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Nevşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Nevşehir Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Nevşehir Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Nevşehir Belediyespor sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı beyazlı ekip Nar beldesindeki tesislerinde teknik direktör Yusuf Tokaç nezaretinde çalışmalara başladı.

Oyuncuların idmandaki performansları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Takımın sezon başına kadar kendi tesislerinde çalışmalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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