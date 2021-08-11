Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

2021-2022 Futbol Sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

2021-2022 Futbol Sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafta sonu Kırşehirspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından dün akşam kendi tesislerinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanlarına yeniden başladı. Yeni sezona günde çift antrenmanla hazırlanan Nevşehir Belediyespor'de antrenmana hafta başında transferleri tamamlanan yeni oyuncularda katıldı. Teknik Direktör Yusuf Tokaç nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda takıma yeni katılan tecrübeli ve genç oyuncuların uyumu dikkat çekti. Antrenmanlarda oluşturmak istediği sistemi ve oyun felsefesini oyunculara anlatan ve sık sık uyarılarda bulunan Teknik Direktör Topaç, hedeflerinin kırmızı-beyazlı taraftarlara güzel ve mücadeleci bir futbol izlettirmek olduğunu söyledi.

Yeni sezon öncesinde önümüzdeki günlerde 5 hazırlık maçı oynayacak olan Nevşehir Belediyespor'da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı