Nevşehir Belediyespor'un kamp programı belli oldu
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Nevşehir Belediyespor'un kamp programı belli oldu

29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:08
Nevşehir Belediyespor'un kamp programı belli oldu

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısına hazırlık amacıyla gelecek hafta hampa girecek.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısına hazırlık amacıyla gelecek hafta hampa girecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde üst sıralar hedefleyen Nevşehir Belediyespor, Nevşehir ve Antalya'da kampa girerek sıkı bir çalışma süreci yürütecek.

4 Ocak'ta Nevşehir başlayacak kamp, 10 Ocak'tan itibaren Antalya'da devam edecek. 19 Ocak'ta yeniden kente dönecek olan takım, 28 Ocak'ta deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor müsabakasına hazırlanacak.

Takımda geçen hafta göreve başlayan teknik direktör Özgür Zengin, "Önümüzde iki etap halinde yapacağımız kamp dönemi var. Bu süre zarfında ben futbolcu kardeşlerimi tanıyıp göreceğim, onlar da beni. Nevşehir Belediyespor olarak bulunduğumuz yeri hiç hak etmiyoruz. Kamp döneminde çok iyi bir şekilde hazırlanarak üst sıralara yerleşeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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