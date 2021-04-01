Nevşehir Belediyespor'un kaderi son 5 haftaya kaldı
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Nevşehir Belediyespor'un kaderi son 5 haftaya kaldı

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Nevşehir Belediyespor'un kaderi son 5 haftaya kaldı

Misli.com 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un ligde kalma mücadelesi son 5 haftada oynanacak maçlar sonrasında belli olacak.

Misli.com 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un ligde kalma mücadelesi son 5 haftada oynanacak maçlar sonrasında belli olacak.

Misli.com 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin 25.haftasında Gazi Stadyumunda Alemdağspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından puanını 26'ya çıkararak 16 takımlı grupta Manisaspor, Antalya Kemerspor, Çankaya Futbol Kulübü ve Payasspor'un önünde 12.sırada yer alıyor.

Ligin 26.haftasında 7.sırada bulunan Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor daha sonra sırasıyla Payasspor ve Kızılcabölükspor takımlarıyla Nevşehir Gazi Stadyumunda karşılaşacakken 29.haftada Malatya Yeşilkyurt Belediyespor'a konuk olacak. Ligin son haftasında Gazi Stadyumunda Çankaya Futbol Kulübünü konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor sezonu kapatmış olacak.

"Nevşehir Belediyespor'u kader maçları bekliyor"

1.Grupta 26 puan ile 12.sırada yer alan Nevşehir Belediyespor 26.haftada karşılaşacağı Artvin Hopaspor karşılaşmasının ardından ligde kalma mücadelesi içerisinde olduğu rakipleri Payasspor ve Kızılcabölükspor'u konuk edecek. Ligin son haftasında ise 22 puan ile 14.sırada yer alan Çankaya Futbol Kulübünü konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor ligde kendi kaderini belirleyecek takım olacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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