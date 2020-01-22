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Nevşehir Belediyespor U16 şampiyonu oldu

Nevşehir'de düzenlenen U16 şampiyonasında rakibi Nevşehir 1969 takımını mağlup eden Nevşehir Belediyespor U16 takımı Nevşehir şampiyonu oldu.

22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:53
Nevşehir Belediyespor U16 şampiyonu oldu

'de düzenlenen U16 şampiyonasında rakibi Nevşehir 1969 takımını mağlup eden Nevşehir Belediyespor U16 takımı Nevşehir şampiyonu oldu.


Nevşehir Amatör Kulüpleri Federasyonu ve Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Nevşehir'de düzenlenen U16 futbol şampiyonası bugün oynanan Nevşehir Belediyespor- Nevşehir 1969 Spor final maçı ile sona erdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan final müsabakasında rakibi Nevşehir 1969 takımını 4-2 mağlup eden Nevşehir Belediyespor futbol takımı şampiyon oldu.


Nevşehir'de düzenlenen U16 şampiyonasına Nevşehir Belediyespor, Gülşehir Belediyespor, Kapadokya Nevşehirspor, Nevşehir 1969 spor, Nevşehir 50 Gençlikspor, Ürgüpspor ve Kapadokya Avanosspor takımları katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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