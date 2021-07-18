Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
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Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor

Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Belediyespor, defans hattına bir takviyede Samsunspor'dan yaptı.

Nevşehir Belediyespor, defans hattına bir takviyede Samsunspor'dan yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip 1,86 boyundaki genç oyuncu Yaşar Miralp Arslantürk ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç yıldız adaylarını da birer birer kadrosuna katıyor. Kırmızı-Beyazlı ekip son olarak Samsunspor'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yaşar Miralp Arslantürk ile anlaşma sağladı. 1,86 boyunda ve 19 yaşındaki genç stoperle sözleşme imzalayan Nevşehir Belediyespor, böylece defans hattındaki alternatiflerini çoğalttı. Futbola Samsun Yol takımında başlayan ve Altındağspor ile Samsunspor formaları giyen Arslantürk, Nevşehir Belediyespor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar önünde sahaya çıkmak için heyecanlandığını belirten Arslantürk, "Bana güvenen yöneticilerimizi ve teknik heyetimizi inşallah mahcup etmeyeceğim. Takım arkadaşlarım ile birlikte taraftarlarımız için tüm gücümle saha da savaşacağım" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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