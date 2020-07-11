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Nevşehir Belediyespor play-off hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 20 Temmuz tarihinde Antalya'da başlayacak olan play-off müsabakaları öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Nevşehir Belediyespor play-off hazırlıklarını sürdürüyor
11.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:15

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 20 Temmuz tarihinde Antalya'da başlayacak olan play-off müsabakaları öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3.Lig'de gruplarında 2 ve 5. sırada yer alan takımların play-off maçları oynanması kararının vermesinin ardından grubunu 4. sırada tamamlayan Nevşehir Belediyespor, kritik müsabakalar öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Maçlarını oynadığı Gazi Stadyumu'nda bugün çift kale maç ile hazırlıklarını sürdüren futbolcuların morallerinin oldukça yüksek olması dikkatlerden kaçmazken, yapılan hazırlık karşılaşmasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yöneticiler de yakından takip etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, şehre şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşatmak istediklerini belirterek, "Zorlu bir süreç ve zorlu bir sezon yaşıyoruz. Sezona zaten şampiyonluk parolasıyla girmişti Nevşehir Belediyesporumuz. Ancak pandemi süresi boyunca biliyorsunuz liglerimize bir süre ara verilmişti. Sonra Türkiye Futbol Federasyonumuz bir karar aldı. Gruplarda 2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynamasına karar verdi. Biz zaten takımımızı 40 gün önce antrenmanlara başlatmıştık. Play-off maçlarına ekibimiz sıkı bir şekilde çalışıyor. İnşallah Antalya'da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan dörtlü play-off turnuvalarına hazır bir haldeyiz. Bugün de takımımızın son halini görmek için takımımızın kendi içerisinde yaptığı çift kale maçı izliyoruz. Takımımız hazır, moral ve motivasyonumuz hazır. Biz elimizden gelen tedbiri her türlü gayreti her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. İnşallah futbolcularımız, hocalarımız, yönetimimiz ile birlikte birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek inşallah bu yolun sonunu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. ve inşallah da bu şehre şampiyonluk sevincini bir kere daha yaşatmak istiyoruz" dedi.

"Biz kupayı Nevşehir'e getireceğiz"

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise açıklamasında, Nevşehir Belediyespor'un play-off maçlarına en hazır takımların başında geldiğini belirterek, "Biz en başından beri önce insan sağlığı demiştik. Ligler temmuz ayına ertelenince federasyona bu sıcaklarda maçların oynanamayacağını özellikle belirttik. Ama bizim düşüncemiz play-off maçlarının oynatılmasıydı. Biz başından beri TFF'ye hakkaniyetli ve adaletli olanın play-off maçlarının oynatılması görüşünü savunmuştuk. Sağ olsun federasyon görüşümüze karşı play-off oynatarak bütün takımlar için adil olan kararı verdi. Biz 32 günden beri çalışıyor ve bugün 52. antrenmanımızı yapıyoruz. 3. Lig içerisinde en hazır olan takımlardan biriyiz. Biz kupayı Nevşehir'e getireceğiz ve 2. Lig'e çıkacağız" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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