Nevşehir Belediyespor orta sahasını Diyarbekir Spor'dan Maksut Birben ile güçlendirdi
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Nevşehir Belediyespor orta sahasını Diyarbekir Spor'dan Maksut Birben ile güçlendirdi

Nevşehir Belediyespor orta sahasını Diyarbekir Spor'dan Maksut Birben ile güçlendirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Diyarbekir Spor'da forma giyen 25 yaşındaki Maksut Birben ile anlaşma sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip merkez orta saha pozisyonun yanı sıra on numara ve ön libero pozisyonlarında da forma giyen ve her iki ayağını da iyi kullanabilen Maksut Birben ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde listelerinde yer alan oyuncuların büyük bölümü ile anlaşma sağladıklarını ve iyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, "Bu takım kentim tüm kesimlerinin desteği ile iyi yerlere gelecek. Şu ana kadar aldığımız oyuncularla güçlü bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. İnşaallah yeni sezonda taraftarlarımızı aldığı sonuçlarla mutlu edecek bir Nevşehir Belediyespor olacak" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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