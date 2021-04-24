Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor
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Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor

Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Gurup ekiplerindenNevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı hazılrıklarını sürdürüyor.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Gurup ekiplerindenNevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı hazılrıklarını sürdürüyor. 

Nevşehir Belediyespor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarını sürdüren futbolcular; ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Yusuf Tokuş, "Artık ligin sonları geldi. Biz son haftalarda iyi bir grafik yakaladık. Kızılcabölükspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk. Ancak aldığımız 1 puanda çok önemli. Artık önümüzde Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Sahaya çıkıp işimizi yapacağız ve inşallah kazanacağız. Son 2 maçın tamamı final niteliğinde. Futbolcularım ve ben hem kafa olarak hem de fizik olarak bu maça hazırlanıyoruz. Artık bu saatten sonra iyi olanın, soğukkanlı olanın kazanacağı maçlar oynayacağız" dedi.


Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor
Nevşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanına hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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