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Türkiye Futbol Federasyonu, Özaltın Holding, Nevşehir, Spor

Nevşehir Belediyespor liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da Kulüp Başkanı Esat Özaltın, korona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi gerektiğini söyledi.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:00
Nevşehir Belediyespor liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da Kulüp Başkanı Esat Özaltın, korona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen korona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli branşlardaki spor organizasyonu askıya alınırken, Avrupa ülkelerinde de futbol ligleri ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin ise futbol müsabakalarını erteleme yerine müsabakaları seyircisiz oynatma kararı alması ise, birçok kulüp gibi Nevşehir Belediyespor tarafından 'da tepki ile karşılandı. Nevşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Esat Özaltın, oyuncuların böyle bir ortamda deplasmanlara gitme konusunda tedirginlik yaşadığını ifade ederek liglerin ertelenmesi yönünde bir karar alınmasını beklediklerini söyledi. Özaltın; "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbola da sıçradı ve birçok ligin ertelenmesine sebep oldu. Türkiye'de ise ligler ertelenmedi ve sadece maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Korona virüs salgını hakkında ilgililer tarafından alınan hiçbir karara saygısızlık etmek istemem; fakat spor salonları bile kapatıldı, halı sahalar yasak. Fitness'a bile gidemiyor insanlar. Çünkü tüm insanlığı tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanmasının biraz daha güvenli olduğuna katılıyorum ama bu durum yeterince güvenlimi bilemiyorum? Şu an bu virüs konusunda risk var. Dolayısıyla bu halde Bir yönetici olarak deplasmanlara gitmek, müsabakaya çıkmak, oynamak değmez. Bu tamamen benim düşüncem. Diğer yandan birçok yöneticinin 'de benimle aynı düşüncede olduğuna eminim. Ben sadece herkesin güvenliğinin birinci öncelik olmasını istiyorum. En iyisinin virüsün kontrol altına alınana kadar, müsabakaların ertelenmesinin olduğuna inanıyorum. Alınan karara ise saygı duyuyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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