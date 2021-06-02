Nevşehir Belediyespor kongreye gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediyespor kongreye gidiyor

Nevşehir Belediyespor kongreye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3.Lig 1.grupta bu yıl ligde kalarak gelecek yıl yine 3.Ligde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, Haziran Pazartesi günü kongre yapacak.

Misli.com 3.Lig 1.grupta bu yıl ligde kalarak gelecek yıl yine 3.Ligde mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor, Haziran Pazartesi günü kongre yapacak.

Nevşehir Belediyespor'un, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek olan genel kurul çoğunluk sağlanamaması durumunda 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu 07.06.2021 tarihinde saat 11.00'da dernek binamızda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00'da aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimizi kongremize davet eder spor kamuoyuna saygılar sunarız" denildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Hasan Polatkan Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Bergen Hadise Demet Evgar Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir Belediyespor kongreye gidiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 12:55:30. #1.13#

title