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Nevşehir Belediyespor kampa girdi

Nevşehir Belediyespor kampa girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyespor, Antalya'da ikinci yarı öncesi kampa girdi.

NEVŞEHİR (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadelesini sürdüren Nevşehir Belediyespor, Antalya'da ikinci yarı öncesi kampa girdi. 6 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek olan kampta kırmızı beyazlı takım 3 hazırlık maçı oynanacak.

Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde ligin ilk devresinde özellikle son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Nevşehir Belediyespor, ligin ikinci devresi için hazırlıklarına başladı. Antalya Side'de kampa giren kırmızı beyazlı ekip ikinci yarı öncesinde burada teknik, takitk ve kondisyon ağırlıklı provalar yapacak. Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı beyazlı ekip 6 Ocak 2022 tarihinde kampı tamamlayarak yeniden Nevşehir'e dönecek. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor kampa girdi

Nevşehir Belediyespor kampa girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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