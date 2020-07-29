Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı için Sevindi ile sözleşme yapıldı Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Yücel Sevindi getirildi.

Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Yücel Sevindi getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Liginde mücadele edecek olan takımın başantrenörlüğü için Yücel Sevindi ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Takımın hedefinin üst lige yükselmek olduğu belirtilen açıklamada, yeni sezon için hazırlıkların sürdüğü de kaydedildi.

Kaynak: AA