Nevşehir Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Misli.Com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına teknik direktör Özgür Zengin yönetiminde başladı.

Nevşehir Belediyespor, ligin yarısı için topbaşı yaptı. Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde bulunan 2 no'lu sahadaki antrenmanda futbolcuların oldukça istekli ve hırslı oldukları görüldü. Teknik direktör Özgür Zengin idmanı sıkı sık keserek oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenmanı Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve yöneticiler de izledi. Antrenman sonrası sahada futbolculara kısa bir konuşma yapan Başkan Özaltın ikinci yarı hazırlıklarında başarılar dilerken, genel kaptanlığa getirilen Ramazan Başbuğ'u takıma tanıttı.

İkinci yarı hazırlıklarıyla ilgili açıklama yapan Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özgür Zengin, "Saha içerisinde mücadeleci ve koşan bir ekip olacağız" dedi. Zengin, mücadele etmeyen ve koşmayan hiçbir oyuncuyu oynatmayacağını belirtti. Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın ise Play-Off'a gireceklerini ve final oynayacaklarını kaydetti, "Bu ümidimi geçen seneden bu yana yitirmedim" ifadesini kullandı.

9 Ocak'a kadar Nevşehir'de gerçekleştirilecek kampın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kampın ikinci etabı ve hazırlık maçları için 10 Ocak'ta Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER