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Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Işıl Kartalkanat'ı kadrosuna kattı.

05.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:32
Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Belediyespor, Işıl Kartalkanat'ı kadrosuna kattı.


Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde kısa sürede adından söz ettiren Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde takımda Teknik Koordinatörlük görevi için tecrübeli hoca Mustafa Çayır ile anlaşma sağlayan kırmızı beyazlı ekip, kadrosunu da Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi.


Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının son transferi Işıl Kartalkanat daha önce TED Kolejliler, İller Bankası, Emlak TOKİ, Gazi Üniversitesi, Kazan Belediyespor ve Samsun Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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