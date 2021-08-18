Nevşehir Belediyespor'dan transfer atağı

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, İlkay İşler, Yiğit Kotan ve Kutsal Manici'yi kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, İlkay İşler, Yiğit Kotan ve Kutsal Manici'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezona iddialı girmek isteyen Nevşehir Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş'tan İlkay İşler, Ankaraspor'dan Yiğit Kotan ve Antalya Kemerspor'dan Kutsal Manici'yi renklerine bağladı.

Futbolcularla sözleşme imzalayan kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, taraftarların desteği ve oyuncuların gayreti ile ligdeki hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti.

Dirikoç, "Transferlerde oldukça titiz davrandık. Yeteneğine, karakterine ve takıma uyum sağlayabileceğine inandığımız tecrübeli oyuncularla anlaştık. Onların enerjisi ile sahada 90 dakika mücadele eden bir takım izlettirmek istiyoruz. Yönetim olarak taraftarlarımızı mutlu edecek bir takım oluşturmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan