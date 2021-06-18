Nevşehir Belediyespor'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı
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Nevşehir Belediyespor'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Nevşehir Belediyespor'da yeni yönetim görev dağılımı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Nevşehir Belediyespor Kulübü'nde Nafiz Dirikoç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Nevşehir Belediyespor Kulübü'nde Nafiz Dirikoç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da hafta başında gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Nafiz Dirikoç başkanlığında yapılan toplantıda gerçekleştirilen görev dağılımı sonrasında; Başkan Vekilliği görevine Furkan Feralan, Başkan Yardımcılıklarına ise Cuma Güngör, Birol Güney ve Kenan Öztürk getirildi. As Başkanlık görevini Hasan Öncül'ün üstlendiği kırmızı beyazlı kulüpte Futbol Şube Sorumluları ise Salih Dirikoç ve Ali Akkoç oldu.

Toplantıda ayrıca Mehmet Elmacı'nın Mali İşler Sorumlusu, Aşkın Kızılbayrak'ın İdari İşler ve İl Spor Güvenlik Kurulu Sorumlusu, Uğur Araz'ın Taraftar Sorumlusu, Kenan İstekli'nin Altyapı Sorumlusu, Süleyman Dinç'in Tanıtım, Reklam ve Sponsor Sorumlusu, Serdar Yılmaz'ın Stad ve Protokol Sorumlusu, Murat İdiz'in Tesis ve Personel Sorumlusu, Caner Çetinel'in Arge ve Sosyal İşler Sorumlusu ve İlhan Esenoğlu'nun Genel Sekreter olarak görev alması kararlaştırıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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