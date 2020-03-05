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Nevşehir Belediyespor'da Taner Öcal dönemi başladı

Nevşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Öcal getirildi.

05.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:40
Nevşehir Belediyespor'da Taner Öcal dönemi başladı

Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Taner Öcal getirildi.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden takımda, bir süre önce Uğur Balcıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevinin Öcal'a teslim edildiği bildirildi.


Daha önce Belediyespor, Hacettepespor, Ankargücü, Kahramanmaraş Belediyespor, Belediyespor, Diyarbekirspor ve Kırşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük yapan, 1. Lig ve 2. Lig'de önemli başarılara imza atan, Etimesgut Belediyespor'u 3. Lig'den 2. Lig'e çıkartan tecrübeli hoca, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Kulübün Nar Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncularla tanışan Taner Öcal, "Nevşehirli sporseverlerin 2. Lig hasretine son verebilmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ederek bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konuda bizlere inanan ve güvenen güçlü yönetimimiz ve taraftar grubumuz var. Onların da desteği ile ben bu işi başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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