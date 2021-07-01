Nevşehir Belediyespor'da kale Serkan Keleş'e emanet edildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor'da forma giyen kaleci Furkan Keleş ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Artvin Hopaspor'da forma giyen kaleci Furkan Keleş ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, TFF 3 Lig'de mücadeleye devam edecek olan Nevşehir Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmız-beyazlı ekip, daha önce 1461 Trabzon, Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor formaları giyen 25 yaşındaki kaleci Furkan Keleş'i de renkleri bağladı.

Keleş, kulüp başkanı Nafiz Dirikoç ile sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Nevşehir Belediyespor formasını giyen Keleş, kendisine güvenen yönetici ve teknik ekibi mahcup etmemek için çaba göstereceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan