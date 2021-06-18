Nevşehir Belediyespor'da ilk imza Tuncay Koçin'den
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Nevşehir Belediyespor'da ilk imza Tuncay Koçin'den

Nevşehir Belediyespor'da ilk imza Tuncay Koçin'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da sportif direktörlük görevine Tuncay Koçin getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da sportif direktörlük görevine Tuncay Koçin getirildi.

Genel kurul toplantısının ardından görev dağılımını gerçekleştiren Nafiz Dirikoç başkanlığındaki Nevşehir Belediyespor'da sportif direktörlük görevi için Tuncay Koçin ile anlaşma sağlandı.

Daha önce iki kez Nevşehir Belediyespor'da görev yapan Koçin, Kulüp Başkanı Dirikoç ile yaptığı son görüşmenin ardından yeniden kırmızı beyuazlı takıma katıldı.

Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, yönetim olarak aldıkları karar doğrultusunda yeni sezonda da Koçin ile çalışmayı kararlaştırdıklarını belirterek Koçin'e başarılar diledi.

Dirikoç, "Yönetim olarak gerçekleştirdiğimiz ilk yönetim kurulunda görev dağılımını yaparak çalışmalarımıza başladık. İlk olarak takımıza katkılar sağlayacağına inandığımız Tuncay Koçin ile anlaştık. Şehri ve takımızı yakından tanıyan Koçin ile yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Kulübümüzün hak ettiği noktaya gelmesi için planlı bir kadro yapılanması gerçekleştirerek hedefleri olan bir teknik kadroyla iş birliği yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz belli, bu hedefler doğrultusunda planlarımız ve stratejilerimiz hazır" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor'da ilk imza Tuncay Koçin'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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