Nevşehir Belediyespor'da Cüneyt Tiryaki dönemi başladı

NEVŞEHİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grupt'a mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da teknik direktörlük görevine Cüneyt Tiryaki getirildi.

Grubunda geride kalan 26 hafta sonunda topladığı 47 puanla 4'üncü sırada yer alan Nevşehir Belediyespor'da, Formül Erbaaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Yusuf Tokaç istifa etti. Kırmızı beyazlı kulüp, Tokaç'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Cüneyt Tiryaki ile anlaşma sağlarken, tecrübeli hoca düzenlenen imza töreni ile görevine başladı. Görev yaptığı sezon BAL Liginde Nevşehir Belediyespor'u şampiyon yaparak 13 yıl sonra takımı 3'üncü Lig'e çıkaran Tiryaki, takımdaki 2'nci döneminde bu kez 2'nci Lig için mücadele edecek. Yeniden kırmızı beyazlı camiaya geldiği çok mutlu olduğunu belirten Tiryaki, "Adeta ikinci evim olarak gördüğün Nevşehir'e yeniden gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana inanarak bu görevi veren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Oyuncularımla birlikte bu camiaya hak ettiği başarıları yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu konuda en büyük destekçimiz olacak taraftarlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.