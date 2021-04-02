Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Spor
Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor

NEVŞEHİR Belediyespor, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci grupta perşembe günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

NEVŞEHİR Belediyespor, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci grupta perşembe günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 18:06:38. #1.15#
title