Nevşehir Belediyespor'da Artvin Hopaspor maçı hazırlıkları sürüyor

NEVŞEHİR Belediyespor, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci grupta perşembe günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

NEVŞEHİR Belediyespor, Misli.com 3'üncü Lig 1'inci grupta perşembe günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Yusuf Tokuş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcuların neşeli olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER