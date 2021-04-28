Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı
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Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı

Nevşehir Belediyespor Çankaya Futbol kulübü hazırlıklarına başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyespor hafta sonunda karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü hazırlıklarına bugün Teknik direktör Yusuf Tokuş Nezaretinde antrenman yaptı.

Misl,com 3. Lig 1. Gurup mücadele eden Temsilcimiz Nevşehir Belediyespor ligin son haftasında karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü müsabakası için Narda bulunan Nevşehir Belediyespor tesislerinde hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Yusuf Tokuş Nezaretinde yapılan antremana Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakasında sakatlanan Hasan Erbey ve İsmail Hacıhafızoğlu'nun yansıra Vedat Erçin Katılmadı.Kırmızı-beyazlılar ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma, dar alanda paslaşma, kaleye şut, bire bir mücadele ile devam ederken, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

TOKUŞ İŞİ SIKI TUTUYOR

Nevşehir Belefiyespor Teknik direktör Yusuf Tokuş ve ekibi Göreve geldiği Misl,com 3. Lig 1. Gurupta oynanan son 11 haftalarda 5 Mağlubiyet 4 Galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. Hafta sonu oynanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Müsabakasında üç puanı üç golle alan futbolcularını tebrik eden Tokuş. Oyuncularından Yeşilyurt maçını unutup hafta sonu oynanacak olan Çankaya Futbol Kulübü maçı için hazır olmalarını istedi.Ligin son haftasında 01.05.2021 cumartesi günü saat15:00' de gazi stadında oynanacak olan müsabaka için işi sıkı tutan Nevşehir Belediyespor'undeneyimli çalıştırıcı Tokuş, antrenman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilenirken, bol bol antrenmanı keserek oyuncularının istediklerini sahaya yansıtmasını istedi. Tokuş oyuncularına antrenman boyunca uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler

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