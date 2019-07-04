Nevşehir Belediyespor başkanlığına Esat Özaltın seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu sonrası kulüp başkanlığına Esat Özaltın seçildi.

Belediye Meclis Üyesi ve iş insanı Esat Özaltın'ın tek aday olarak katıldığı Olağanüstü Genel Kurul, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul sonrasında kulüp başkanlığına seçilen Esat Özaltın yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve genel kurul üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde kulübü hak ettiği üst liglere taşımak için tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışacaklarını kaydeden Özaltın, Kırmızı Beyazlı renklere gönül veren tüm sporseverleri takımlarına destek çıkmaya davet etti.

Nevşehir Belediyespor'un şehrin tüm paydaşlarınca sahiplenilmesinin sağlanacağını söyleyen Başkan Özaltın, "Nevşehir Belediyespor, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehir dayanışması ile tarihi başarılarla dolu kulübümüzü üst liglere taşıyacağız." dedi.

Yönetim olarak transfer çalışmaları çerçevesinde birçok önemli futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Özaltın, kulübe sunduğu maddi ve manevi destek için Belediye Başkanı Rasim Arı'ya da teşekkür etti. Özaltın: "Transfer sürecinde oldukça hassas davranıyoruz. Bu şehrin hedeflerine inanacak, bu şehri sahiplenecek ve bu arma için terinin son damlasına kadar mücadele edecek bir kadro oluşturma çabasındayız. İlk olarak değerli hocamız Ergün Aytekin ile anlaştık ve sonrasında bir forvet ve kanat oyuncusu transfer ettik. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede eksikliklerimizi gidererek yeni sezon için çalışmalar başlayacağız. Spor camiasının içinden gelen, sporu bilen ve daha önemlisi sporu çok seven bir belediye başkanımız var. Bu nedenle çok şanslı bir kulübüz. Sayın Belediye Başkanımızın bundan sonraki süreçte de kulübümüze sunacağı destekler için şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA