Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı.
22.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:09
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı. Birçok 2. ve 3. Lig ekiplerinin transfer listesinde olan başarılı file bekçisi onur Behiç Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek, 2020-2021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA