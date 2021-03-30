Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek

Misli.com 3.Lig 1.Grup 25.hafta müsabakasında Nevşehir Gazi Stadyumunda Alemdağspor'u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Misli.com 3.Lig 1.Grup 25.hafta müsabakasında Nevşehir Gazi Stadyumunda Alemdağspor'u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyespor 31 Mart Çarşamba günü Kendi evinde oynayacağı 1877 Alemdağspor karşılaşmasının hazırlıklarını Gazi Stadyumunda, Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların oldukça arzulu ve istekli oldukları görülürken Teknik Direktör Yusuf Tokuş 1877 Alemdağspor'un iyi bir kadroları olduğunu hatırlatarak," Dikkatli olmamız gerekiyor. Bizde tedbirlerimizi aldık. Kendi evimizde oynayacağımız bu maçta iyi oynayıp kazanmak istiyoruz "dedi.

Nevşehir Belediyespor'un konuk edeceği Alemdağspor ligde 29 puan ile 10.sırada yer alırken Nevşehir Belediyespor ise 22 puan ile 12.sırada yer alıyor.

31 Mart Çarşamba günü Gazi Stadyumunda oynanacak Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek
Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor'u konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:24:04. #1.16#
title