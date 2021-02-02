Nevşehir Belediyespor 4 futbolcuyu renklerine kattı
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Nevşehir Belediyespor 4 futbolcuyu renklerine kattı

02.02.2021 15:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:56
Nevşehir Belediyespor 4 futbolcuyu renklerine kattı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Nevşehir Belediyespor, devre arasında yollarını ayırdığı 15 futbolcunun ardından yaptığı transferlerle kadrosunda değişime gitti. Nevşehir Belediyespor ara transferin son saatlerinde Göztepe'den genç kaleci Eren Bilen, Fethiyespor'dan orta saha oyuncusu Erkan Gök, Amed Sportif'ten stoper Hasan Erbay ve Bodrumspor'dan orta saha oyuncusu Emre Işık ile sözleşme imzaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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